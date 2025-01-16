Неизвестный расправился с лечившим криминальных авторитетов знахарем

На Урале убили лечившего криминальных авторитетов знахаря Лешу-колдуна

В Свердловской области неизвестный расправился с лечившим криминальных авторитетов знахаря, известного как Леша-колдун. Об этом сообщает E1.RU.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Его

20 лет назад Леша-колдун был связан с преступной группировкой «Синие», которая занималась рэкетом и вымогательствами у бизнесменов Урала, а также крышеванием проституции. Затем он заявил о наличии у него якобы экстрасенсорных способностей и начал лечить свердловских криминальных авторитетов.

Один из «пациентов» потерпевшего предположил, что его могли изрезать из-за бытового конфликта.

Ранее в Москве суд арестовал племянника вора в законе Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой, по делу о покушении.

