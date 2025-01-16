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12:21, 16 января 2025Силовые структуры

Неизвестный расправился с лечившим криминальных авторитетов знахарем

На Урале убили лечившего криминальных авторитетов знахаря Лешу-колдуна
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Свердловской области неизвестный расправился с лечившим криминальных авторитетов знахаря, известного как Леша-колдун. Об этом сообщает E1.RU.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Его

20 лет назад Леша-колдун был связан с преступной группировкой «Синие», которая занималась рэкетом и вымогательствами у бизнесменов Урала, а также крышеванием проституции. Затем он заявил о наличии у него якобы экстрасенсорных способностей и начал лечить свердловских криминальных авторитетов.

Один из «пациентов» потерпевшего предположил, что его могли изрезать из-за бытового конфликта.

Ранее в Москве суд арестовал племянника вора в законе Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой, по делу о покушении.

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