Трампа уличили в нарушении неписаного правила

Politico выяснило, смеются ли в Европе над нарушением Трампом правил инаугурации

Несмотря на то что инаугурации американского лидера и ее проведение являются исключительно внутренним делом и главы государств и правительств обычно не включены в список гостей, избранный президент США Дональд Трамп пригласил на церемонию множество мировых лидеров. Будут ли в Европе смеяться над нарушением неписаного правила, выяснило Politico.

Как отмечает издание, среди приглашенных Трампом политиков есть общая идеологическая нить — многие из них принадлежат к правому или даже крайне правому крылу политического спектра или являются лидерами, которых избранный президент ранее восхвалял. В этом смысле, по мнению авторов статьи, инаугурация многое говорит о политической траектории его администрации и о том, к кому может прислушиваться президент, когда займет Белый дом. На данный момент известно, что Трамп пригласил на церемонию председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Аргентины Хавьера Милея и других политиков.

Уточняется, что мировые лидеры понимают потребность Трампа в публичном проявлении уважения и его акцент на личных отношениях, поэтому рассматривают возможность посещения инаугурации. «Было бы странно, если бы [мировые] лидеры приехали, но они рассматривают запрос как разумный, потому что это важно для Трампа. Никто не будет смеяться над этим, и некоторые, возможно, даже приедут, потому что им всем нужно что-то от Трампа», — рассказал европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Ранее Трамп получил от гендиректора Coca-Cola Джеймса Куинси специальную бутылку на инаугурацию с изображением Белого дома. Подобный жест со стороны компании имеет важное политическое значение, поскольку Coca-Cola публично осуждала Трампа за его призыв пересчитать итоги голосования в штате Джорджия, где на выборах 2020 года он потерпел поражение.