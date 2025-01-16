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20:31, 16 января 2025Ценности

Оксана Самойлова обнажила ягодицы на отдыхе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фанатам откровенные фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 16,6 миллиона подписчиков.

36-летняя инфлюэнсерша снялась у бассейна во время отдыха в Дубае. Она предстала на размещенных кадрах в черном бикини, состоявшем из топа на тонких бретелях с вырезом по центру и V-образных стрингов.

Также знаменитость распустила гладко уложенные волосы, обвела контур губ коричневым карандашом и надела на шею массивную золотистую цепочку. При этом она сменила несколько поз — в том числе, повернулась к камере спиной, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

Ранее Самойлова в откровенном наряде пришла на концерт мужа — рэпера Джигана.

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