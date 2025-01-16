Омбудсмены России и Украины обсудили вопрос жителей Курской области

Омбудсмены РФ и Украины Москалькова и Лубинец обсудили жителей Курской области

Омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец впервые встретились в новом формате и обсудили ряд вопросов, в том числе пропавших без вести жителей Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Москальковой.

По словам Москальковой, она обсудила с украинским коллегой не только розыск пропавших после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область россиян, но и передачу гумпомощи, а также вопрос посещения пленных с обеих сторон.

Как рассказала российский уполномоченный по правам человека, встреча стала уникальной благодаря участию в ней представителей Международного Комитета Красного Креста в Белоруссии и на Украине Бориса Мишеля и Юрга Эглина.

«Состоявшийся диалог — большой шаг к укреплению доверия», — подытожила Москалькова.

Ранее курские беженцы заявили об ошибках в российском списке остающихся в Судже людей. Речь идет о списке с 517 пропавшими жителями Курской области, который Москалькова опубликовала в четверг, 9 января. Он содержит имена, даты рождения и адреса нахождения людей, по вопросу розыска омбудсмен получила обращения. При этом некоторые пропавшие приведены в списке как чьи-то бабушки и даже просто знакомые. Среди них есть и просто «девочка» 2012 года рождения под номером 99.