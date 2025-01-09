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19:44, 9 января 2025Россия

Москалькова сообщила о более полутысячи пропавших в Курской области россиян

Москалькова опубликовала список с 517 пропавшими жителями Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список с более полутысячей пропавших в Курской области россиян. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие. Публикую список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области по обращениям, поступившим в мой адрес», — написала она.

Омбудсмен призвала тех, кому известно о судьбе пропавших сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 707-56-67 или через электронную форму на сайте аппарата уполномоченного.

В конце ноября стало известно, что в Российский Красный Крест (РКК) после вторжения ВСУ в Курскую область было подано более шести тысяч заявок на розыск пропавших людей. Известно, что удалось установить данные по 1253 людям.

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