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00:30, 20 декабря 2024Россия

Названо число находящихся в оккупации в Судже мирных жителей

Активист Синельников: в оккупации в Судже находятся около 3 тыс. мирных жителей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: AP

В оккупации в Судже Курской области находятся около трех тысяч мирных жителей. Их число в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» назвал активист Владимир Синельников.

«Мы знаем, что сейчас в Судже находятся около трех тысяч мирных жителей. Большая часть из них проживает в своих домах, либо группируются — собираются вместе с соседями в одном доме. Те, кто лишился жилья из-за боевых действий, живут в здании [интерната], в котором есть жизненно-необходимые условия — кроме электричества и всего того комфорта, что у них был», — рассказал Синельников.

По его словам, в интернате находятся несколько десятков людей. На сегодняшний день волонтерам удалось установить персональные данные около 260 человек, о которых точно известно, что они живы. Ведется работа, чтобы сообщить о выживших в приграничье россиянах их родственникам.

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Бои с украинскими формированиями ведутся в Курской области с 6 августа. По последним данным, Российский Красный Крест получил 5,6 тысячи заявок на поиск пропавших без вести жителей приграничья, из них удалось найти 1088 человек.

В начале декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что большинство пропавших курян стоит искать именно в Суджанском районе.

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