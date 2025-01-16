Опубликовано видео уничтожения авиабомбами ФАБ-500 моста снабжения ВСУ в Константинополе

Минобороны показало видео уничтожения моста снабжения ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Российские войска уничтожили мост, через который проходило снабжение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео поражения объекта опубликовало Минобороны России в Telegram.

Уточняется, что железобетонный мост находился в районе села Константинополь, которое расположено западнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Цель уничтожили Воздушно-космические силы (ВКС) России тремя фугасными авиабомбами ФАБ-500.

Согласно опубликованным кадрам, по мосту было нанесено три удара. После мощных взрывов начали подниматься клубы черного дыма.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения боевой машины пехоты (БМП) ВСУ с десантом в Курской области. Украинская БМП была поражена и барражирующим боеприпасом «Ланцет». Ее уничтожили военные российской группировки войск «Север».