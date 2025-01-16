Оружие собиравшегося напасть на российскую школу попало на видео

СК показало оружие планировавшего нападение на школу в Реутове подростка

Следователи показали оружие подростка, собиравшегося напасть на школу в Реутове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области и предоставили видео.

На кадрах видно, как следователь достает из чехлов несколько ножей, также на столе лежат черные перчатки.

Юноше вменяется преступление террористической направленности, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, с сентября 2023 года по январь 2025 года подросток вступил в структурное подразделение международной террористической организации и пропагандировал ее деятельность. Он также участвовал в обсуждениях о совершении террористических преступлений.

Ранее сообщалось, что в российском городе предотвратили нападение на школу.