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17:36, 16 января 2025Экономика

Пенсионерка захотела помочь полиции и лишилась жилья

На Камчатке пенсионерка поверила мошенникам и продала квартиру
Александра Качан (Редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Жительница Камчатского края поверила мошенникам и лишилась квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

С пенсионеркой через мессенджер связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что мошенники получили ее личные данные и могут ими воспользоваться. Фальшивые полицейские убедили россиянку продать жилье и перевести полученные со сделки средства на их счет, чтобы помочь найти преступников.

Ущерб составил более четырех миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Благовещенске женщина наняла мастера по ремонтным работам и наткнулась на мошенника. Аферист получил от нее 144 тысячи рублей и перестал выходить на связь.

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