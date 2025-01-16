Пенсионерка захотела помочь полиции и лишилась жилья

На Камчатке пенсионерка поверила мошенникам и продала квартиру

Жительница Камчатского края поверила мошенникам и лишилась квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

С пенсионеркой через мессенджер связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что мошенники получили ее личные данные и могут ими воспользоваться. Фальшивые полицейские убедили россиянку продать жилье и перевести полученные со сделки средства на их счет, чтобы помочь найти преступников.

Ущерб составил более четырех миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Благовещенске женщина наняла мастера по ремонтным работам и наткнулась на мошенника. Аферист получил от нее 144 тысячи рублей и перестал выходить на связь.