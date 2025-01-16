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17:13, 16 января 2025Экономика

Россиянка захотела сделать ремонт и потеряла сотни тысяч рублей

В Благовещенске мошенник обманул женщину, хотевшую сделать ремонт
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Жительница Благовещенска захотела сделать ремонт и наняла мошенника. Рабочий украл у нее более сотни тысяч рублей, сообщает Амурское областное телевидение.

Женщина нашла мастера по объявлению на одном из сайтов. Он согласился выровнять пол в детской комнате и коридоре, договорившись с собственницей, что сам купит строительные материалы. Мошенник предоставил заказчице чеки на 144 тысячи рублей и получил сумму, после чего начал затягивать процесс. Согласно договору, он должен был закончить за неделю, но спустя два месяца выполнил работу только частично, уговорив женщину на дополнительные услуги.

Заподозрив обман, собственница потребовала вернуть деньги, однако мастер перестал выходить на связь. Заказчица обратилась в полицию. Выяснилось, что мужчина также обманул другого клиента на 39 тысяч рублей и своего знакомого на 68 тысяч рублей. После заключения под стражу аферист признал свою вину.

Ранее жительница Бора Нижегородской области лишилась квартиры и сбережений, доверившись мошенникам. Ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.

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