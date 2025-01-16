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13:54, 16 января 2025Бывший СССР

Премьер Молдавии высказал недовольство российскими поставками газа в Приднестровье

Премьер Молдавии Речан остался недоволен поставками газа для нужд Приднестровья
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: IMAGO / Fotostand / Nieweler / Globallookpress.com

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан высказал недовольство относительно того, что Россия согласилась поставлять газ только для удовлетворения нужд Приднестровья. Его слова передает ТАСС.

«Уже ясно, что "Газпром" будет поставлять газ в меньших объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии», — рассказал Речан.

По его словам, это подталкивает Молдавию к эскалации отношений с Приднестровьем и к сценарию конфликта. Россия, по его мнению, стремится якобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее Речан заявил, что власти Молдавии в настоящее время ищут юристов для подачи иска к «Газпрому» в международный арбитраж из-за остановки поставок газа.

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