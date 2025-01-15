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17:16, 15 января 2025Экономика

Молдавия собралась подать в суд на «Газпром»

Премьер Молдавии Речан заявил о поиске юристов для подачи иска к «Газпрому»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Молдавии в настоящее время ищут юристов для подачи иска к «Газпрому» в международный арбитраж из-за остановки поставок газа. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, почему иск еще не подан, политик объяснил, что правительство составляет списки адвокатов, которые могли бы представлять страну в этом процессе, а также в вопросе возвращения в собственность присвоенных Москвой активов.

В конце прошлого года Речан поручил министерству юстиции разработать проект изменений в законодательство, чтобы власти имели возможность национализации стратегических предприятий. Премьер не уточнил, ради каких компаний готовится документ, однако эксперты считают, что он необходим для возвращения в собственность страны «Молдавгаза».

Компания является собственником всей газотранспортной системы Молдавии, но ее крупнейшим акционером является российский «Газпром», у которого 50 процентов акций.

Поставки газа в Молдавию остановились одновременно с прекращением действия договора о транзите газа между Россией и Украиной. С 1 января 2025 года прокачка полностью остановилась и в Киеве, несмотря на претензии ряда европейских политиков, не намерены пересматривать свое решение.

В последние годы европейские компании неоднократно выигрывали суды против «Газпрома» в международном арбитраже по поводу остановки поставок газа. В частности, в ноябре австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила о победе над «Газпром экспортом» и праве взыскать с поставщика 230 миллионов евро плюс проценты и судебные издержки.

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