Украина исключила возобновление транзита газа

Глава МИД Украины Сибига исключил возобновление транзита российского газа

Киев не планирует возобновлять транзит российского газа в Европу, об этой позиции было неоднократно объявлено, и менять ее украинские власти не планируют. Об этом в интервью изданию «Европейская правда» рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, Россия использует энергетические поставки в качестве оружия, поэтому лишение ее такой возможности, несмотря на болезненность для кого-то в конкретный момент, стратегически играет положительную роль.

Комментируя претензии премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Сибига напомнил, что зависимость от Москвы в газовом вопросе выгодна на какой-то небольшой период, но ничем хорошим она не заканчивается. Счет, который по итогу такого сотрудничества выставляет Россия, оказывается гораздо выше, нередко платить за него приходится суверенитетом.

Дипломат напомнил, что Австрия, которая зависела от российского газа не меньше, чем Словакия, сумела найти альтернативных поставщиков. Также он подчеркнул, что угрозы со стороны словацкого руководства относительно блокировки европейского пути Украины будут сниматься путем переговоров, а сводить отношения двух стран к газовому вопросу в корне неверно.

Ранее Фицо заявил, что Словакия может обойтись без Украины в вопросе поставок российского газа в Европу, такое обещание ему якобы дали представители «Газпрома». По какому маршруту пойдут поставки, он не уточнил.

При этом ранее Фицо грозил Киеву блокировать инициативы поддержки Украины на общеевропейском уровне и ответ три недели на исполнение ультиматума. Он также предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться для переговоров, но когда тот пригласил его в Киев, словацкий премьер не отреагировал.