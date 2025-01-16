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14:54, 16 января 2025Экономика

При поддержке «Роснефти» в Уфе состоятся крупные театральные премьеры

Роснефть поддержала крупные театральные премьеры в Уфе
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (business@lenta-co.ru)

Фото: «Роснефть»

Башкирский государственный академический театр оперы и балета представит в 2025 году премьеры нового сезона при поддержке АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») — генерального партнера театра.

«Роснефть» активно участвует в значимых событиях российской культурной жизни и вносит большой вклад в их развитие. При участии компании реализуются масштабные проекты, направленные на укрепление национальных, духовных и патриотических ценностей.

В рамках сотрудничества Башопера представит зрителям крупные премьеры: балет «Раймонда» и оперный шедевр Россини «Севильский цирюльник». Традиционно в репертуаре театра и мировая классика: балеты «Лебединое озеро», «Сильфида», «Дон Кихот», оперы «Евгений Онегин» и «Орлеанская дева», а также ряд современных российских постановок, музыкальных сказок и спектаклей для детей. В творческих планах 2025 года проведение Международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева.

Представления Башкирского академического театра оперы и балета пользуются у зрителей большой популярностью и вот уже более 86 лет собирают полные залы. В разные годы на его сцене выступали ведущие солисты Большого и Мариинского театров, именитые артисты и коллективы из самых разных стран.

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