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12:27, 16 января 2025Забота о себе

Прыщи оказались одним из признаков редкой опухоли мозга

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Natallia Ploskaya / Shutterstock / Fotodom

Появление прыщей может свидетельствовать о развитии редкого и смертельного онкологического заболевания — рака гипофиза. Рассказавшую об этом медицинскую блогершу dr.mehss (настоящее имя — Мехраве Саид Сайях) цитирует Daily Mail.

По словам специалистки, опухоли гипофиза приводят к гормональному дисбалансу и могут вызывать такие симптомы, как утолщение и сухость кожи, гиперпигментация, прыщи, гирсутизм (чрезмерное оволосение). К высыпаниям, отметила Сайях, могут приводить и доброкачественные опухоли гипофиза.

Блогерша объяснила, что опухоль гипофиза вырабатывает избыточное количество кортизола. Излишки этого гормона стресса провоцируют появление акне, поскольку он заставляет кожные железы вырабатывать лишний жир. Опухоли гипофиза, по ее словам, также могут проявлять себя другими неожиданными симптомами, например, из груди внезапно может пойти молоко без беременности или налаженной лактации, вокруг подбородка у женщин могут появиться волосы, а руки и ноги человека могут стать аномально большими. Растущая опухоль в этой области мозга может давить на нервы, связанные с глазами, что вызывает проблемы со зрением или головные боли, добавила Сайях.

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