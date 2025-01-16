Прыщи оказались одним из признаков редкой опухоли мозга

Появление прыщей может свидетельствовать о развитии редкого и смертельного онкологического заболевания — рака гипофиза. Рассказавшую об этом медицинскую блогершу dr.mehss (настоящее имя — Мехраве Саид Сайях) цитирует Daily Mail.

По словам специалистки, опухоли гипофиза приводят к гормональному дисбалансу и могут вызывать такие симптомы, как утолщение и сухость кожи, гиперпигментация, прыщи, гирсутизм (чрезмерное оволосение). К высыпаниям, отметила Сайях, могут приводить и доброкачественные опухоли гипофиза.

Блогерша объяснила, что опухоль гипофиза вырабатывает избыточное количество кортизола. Излишки этого гормона стресса провоцируют появление акне, поскольку он заставляет кожные железы вырабатывать лишний жир. Опухоли гипофиза, по ее словам, также могут проявлять себя другими неожиданными симптомами, например, из груди внезапно может пойти молоко без беременности или налаженной лактации, вокруг подбородка у женщин могут появиться волосы, а руки и ноги человека могут стать аномально большими. Растущая опухоль в этой области мозга может давить на нервы, связанные с глазами, что вызывает проблемы со зрением или головные боли, добавила Сайях.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей.