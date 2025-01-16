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15:57, 16 января 2025Мир

Путин начал встречу с президентом ЦАР

Путин начал встречу с президентом ЦАР Туадерой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его коллега из Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера начали встречу в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, что мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы», — сказал глава РФ.

Туадера, в свою очередь, поблагодарил Путина за оказанную помощь, в частности за последнюю безвозмездную поставку 50 000 тонн российской пшеницы, а также за участие российских военных инструкторов в обучении армии ЦАР.

«Хотел бы выразить искреннюю благодарность вам, господин президент, и РФ за решительную поддержку, которая не только позволила вернуть стабильность в нашу страну, но также позволила занять прочное место среди суверенных государств», — подчеркнул Туадера.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что на встрече Путина и Туадеры будут обсуждаться планы развития сотрудничества стран в чувствительных областях, в том числе в сфере безопасности.

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