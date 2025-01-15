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13:16, 15 января 2025Мир

Песков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и президента ЦАР

Песков: РФ будет развивать сотрудничество с ЦАР, в том числе по безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Sergei Ilyin / Kremlin / Reuters

На предстоящей встрече президента России Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой будут обсуждаться планы развития сотрудничества стран в чувствительных областях, в том числе в сфере безопасности. Такие детали будущих переговоров раскрыл представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы намерены дальше развивать это наше сотрудничество, у нас много наработок и много перспективных планов», — подчеркнул пресс-секретарь Путина, отметив, что встреча политиков станет первыми международными переговорами президента России в 2025 году.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры президента РФ и главы ЦАР пройдут 16 января. В анонсе встречи сказано, что политики намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Также Путин и Туадера обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

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