Песков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и президента ЦАР

Песков: РФ будет развивать сотрудничество с ЦАР, в том числе по безопасности

На предстоящей встрече президента России Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой будут обсуждаться планы развития сотрудничества стран в чувствительных областях, в том числе в сфере безопасности. Такие детали будущих переговоров раскрыл представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы намерены дальше развивать это наше сотрудничество, у нас много наработок и много перспективных планов», — подчеркнул пресс-секретарь Путина, отметив, что встреча политиков станет первыми международными переговорами президента России в 2025 году.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры президента РФ и главы ЦАР пройдут 16 января. В анонсе встречи сказано, что политики намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Также Путин и Туадера обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.