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22:26, 16 января 2025Россия

Путин назначил Голикову председателем комиссий по делам ветеранов и инвалидов

Путин назначил Голикову председателем комиссий по делам ветеранов и инвалидов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и по делам инвалидов, назначив вице-премьера РФ Татьяну Голикову их председателем. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Обе комиссии возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В прежнем составе их возглавляла Александра Левицкая, которая занимала пост советника президента.

В мае прошлого года Путин подписал указ, освобождающий его советницу Александру Левицкую от должности. Она стала советницей президента России Владимира Путина в 2013 году. Известно, что до этого она еще почти 15 лет работала в администрации главы государства и в правительстве — итого находилась там более 25 лет.

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