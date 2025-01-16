Путин назначил Голикову председателем комиссий по делам ветеранов и инвалидов

Президент России Владимир Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и по делам инвалидов, назначив вице-премьера РФ Татьяну Голикову их председателем. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Обе комиссии возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В прежнем составе их возглавляла Александра Левицкая, которая занимала пост советника президента.
В мае прошлого года Путин подписал указ, освобождающий его советницу Александру Левицкую от должности. Она стала советницей президента России Владимира Путина в 2013 году. Известно, что до этого она еще почти 15 лет работала в администрации главы государства и в правительстве — итого находилась там более 25 лет.