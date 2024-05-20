Путин освободил свою советницу Александру Левицкую от должности. Она отдала правительству России более 25 лет

Путин освободил Левицкую от должности советника президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий его советницу Александру Левицкую от должности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу в день его подписания — 20 мая.

Ранее сообщалось, что Левицкая и еще один советник главы государства Владимир Толстой не вошли в новый состав администрации президента. Они оба проработали здесь более десяти лет.

Карьера Левицкой в правительстве началась еще в 90-е

Александра Левицкая стала советницей президента России Владимира Путина в 2013 году. Известно, что до этого она еще почти 15 лет работала в администрации главы государства и в правительстве — итого она находилась там более 25 лет.

За это время Левицкая сменила несколько должностей. В частности, с 2004 по 2007 год она занимала пост заместителя министра здравоохранения и социального развития при Михаиле Зурабове, который в этот период был главой Минздрава.

Затем, в 2007 году Александра Левицкая стала заместителем главы Министерства экономического развития РФ, тогда его возглавляла Эльвира Набиуллина, действующая глава Банка России. На этой должности Левицкая проработала до 2012 года.

Кто останется с Путиным в качестве советника

У российского лидера на текущий момент остались четыре советника. Первый — Антон Кобяков, занимает эту должность с 2014 года, до этого строил карьеру в администрации президента. Второй — Игорь Левитин, экс-министр транспорта, являлся помощников Путина с 2013 года и также стал его специальным представителем по международному сотрудничеству в транспортной сфере. Третий — Валерий Фадеев, который работает на этом посту с 2019 года и также занимает должность председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Александру Левицкую на ее посту советника президента сменила глава комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская. О ее деятельности на новой должности высказался представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вместе с ним (помощником президента РФ Владимиром Мединским) будет взаимодействовать по вопросам культуры и Ямпольская, которая была назначена советником президента Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Песков добавил, что Ямпольская будет привлечена к теме молодежной политики под кураторством первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.

До этого назначения Елена Ямпольская возглавляла комитет Государственной Думы по культуре.

Также в числе новых помощников Владимира Путина оказались бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин и Дмитрий Шальков остались при своих должностях без изменений.

Ранее руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты России Дарья Кислицына рассказала о важности новых назначений в администрации президента. «Стабильность — приоритет, но она предполагает и обновление. Поэтому команда главы государства, которая уже продемонстрировала свою эффективность, дополнилась и укрепилась новыми назначениями», — объяснила она.