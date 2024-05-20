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00:19, 21 мая 2024Россия

Путин освободил свою советницу Александру Левицкую от должности. Она отдала правительству России более 25 лет

Путин освободил Левицкую от должности советника президента России

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий его советницу Александру Левицкую от должности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу в день его подписания — 20 мая.

Ранее сообщалось, что Левицкая и еще один советник главы государства Владимир Толстой не вошли в новый состав администрации президента. Они оба проработали здесь более десяти лет.

Карьера Левицкой в правительстве началась еще в 90-е

Александра Левицкая стала советницей президента России Владимира Путина в 2013 году. Известно, что до этого она еще почти 15 лет работала в администрации главы государства и в правительстве — итого она находилась там более 25 лет.

За это время Левицкая сменила несколько должностей. В частности, с 2004 по 2007 год она занимала пост заместителя министра здравоохранения и социального развития при Михаиле Зурабове, который в этот период был главой Минздрава.

Затем, в 2007 году Александра Левицкая стала заместителем главы Министерства экономического развития РФ, тогда его возглавляла Эльвира Набиуллина, действующая глава Банка России. На этой должности Левицкая проработала до 2012 года.

Кто останется с Путиным в качестве советника

У российского лидера на текущий момент остались четыре советника. Первый — Антон Кобяков, занимает эту должность с 2014 года, до этого строил карьеру в администрации президента. Второй — Игорь Левитин, экс-министр транспорта, являлся помощников Путина с 2013 года и также стал его специальным представителем по международному сотрудничеству в транспортной сфере. Третий — Валерий Фадеев, который работает на этом посту с 2019 года и также занимает должность председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Александру Левицкую на ее посту советника президента сменила глава комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская. О ее деятельности на новой должности высказался представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вместе с ним (помощником президента РФ Владимиром Мединским) будет взаимодействовать по вопросам культуры и Ямпольская, которая была назначена советником президента

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Песков добавил, что Ямпольская будет привлечена к теме молодежной политики под кураторством первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.

До этого назначения Елена Ямпольская возглавляла комитет Государственной Думы по культуре.

Также в числе новых помощников Владимира Путина оказались бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин и Дмитрий Шальков остались при своих должностях без изменений.

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Ранее руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты России Дарья Кислицына рассказала о важности новых назначений в администрации президента. «Стабильность — приоритет, но она предполагает и обновление. Поэтому команда главы государства, которая уже продемонстрировала свою эффективность, дополнилась и укрепилась новыми назначениями», — объяснила она.

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      Александра Синицына
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