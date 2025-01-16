Роспотребнадзор оценил ситуацию с летальными случаями из-за лихорадки Марбург

Роспотребнадзор заявил о контроле ситуации со вспышкой Марбурга в Танзании

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с предполагаемой вспышкой лихорадки Марбург в Танзании, где были зафиксированы летальные случаи. Об этом говорится в комментарии службы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Симптомы у больных проявляются в виде головной боли, высокой температуры, болей в спине, диареи, рвоты с примесью крови и наружного кровотечения на поздних стадиях заболевания. Образцы биоматериала у двух пациентов были протестированы, и сейчас ожидаются подтверждающие результаты», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре заверили в проведении непрерывного мониторинга для исключения рисков. Для этого в пунктах пропуска через госграницу при помощи АИС «Периметр» выявляются люди с признаками инфекционных заболеваний. В частности внимание обращается на тех, кто прибыл из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В службе сообщили, что в России разработана вакцина для профилактики лихорадки Марбург. В настоящее время она находится в высокой степени готовности для проведения клинических испытаний.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил о летальных случаях из-за лихорадки Марбург в Танзании. Он также призвал ожидать новых случаев на фоне совершенствования надзора за заболеванием.