ВОЗ заявила о летальных случаях от лихорадки Марбург

Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил о летальных случаях от лихорадки Марбург

Зафиксировано восемь летальных случаев в связи с заболеванием считающимся неизлечимым вирусом Марбург в Танзании. Об этом на своей странице в Х сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы можем ожидать новых случаев в ближайшие дни на фоне совершенствования надзора за заболеванием», — заявил глава ВОЗ.

В октябре 2024 года вспышка вируса Марбург произошла в африканской Руанде. Позднее в Африке жертвами неизвестного вируса стали более 140 человек.