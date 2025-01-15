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10:40, 15 января 2025Мир

ВОЗ заявила о летальных случаях от лихорадки Марбург

Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил о летальных случаях от лихорадки Марбург
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Зафиксировано восемь летальных случаев в связи с заболеванием считающимся неизлечимым вирусом Марбург в Танзании. Об этом на своей странице в Х сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы можем ожидать новых случаев в ближайшие дни на фоне совершенствования надзора за заболеванием», — заявил глава ВОЗ.

В октябре 2024 года вспышка вируса Марбург произошла в африканской Руанде. Позднее в Африке жертвами неизвестного вируса стали более 140 человек.

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