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14:05, 16 января 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 16 по 19 января
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Unsplash

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с 16 по 19 января в горах Кубани (исключая муниципальное образование город Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока», — говорится в сообщении.

Ранее россиян предупредили о подорожавших билетах в Сочи на время майских праздников в 2025 году. По данным экспертов, авиабилеты уже стоят дороже, чем годом ранее в апреле.

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