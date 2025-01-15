Россиян предупредили о подорожавших билетах в Сочи на майские праздники

АТОР: Билеты на майские праздники в Сочи уже стоят дороже, чем годом ранее

Российских отдыхающих предупредили о подорожавших билетах в Сочи на время майских праздников в 2025 году. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов, авиабилеты уже стоят дороже, чем годом ранее в апреле. Разница в цене достигает от 10 до 30 процентов. «Есть и направления, откуда билеты пока стоят чуть дешевле. Ближе к сезону билеты будут дороже», — отметили специалисты.

Так, из Москвы можно добраться до курорта с авиакомпанией UTair и вернуться обратно от 39,2 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга («Смартавиа») — от 39,5 тысячи рублей, из Новосибирска (S7) — от 48 тысяч рублей, из Екатеринбурга («Уральские авиалинии») — от 32,2 тысячи рублей.

Ранее россиянина, пропавшего в июне в Сочи при загадочных обстоятельствах, нашли спустя три месяца без признаков жизни. Житель Екатеринбурга Александр отправился в отпуск с женой и дочерью в поселок Витязево.