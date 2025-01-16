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20:22, 16 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали «красные флаги» при боли в животе

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, перечислили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале случаи боли в животе, при которых нужно идти к врачу. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Одним из таких «красных флагов» Гандельман назвал ситуации, когда вместе с болью в животе у человека поднимается температура. «К врачу, никакого самостоятельного лечения», — заявила Малышева.

Кроме того, кардиолог призвал россиян обратиться к специалисту, когда помимо боли в животе у человека есть понос, рвота или запор. Малышева, в свою очередь, призвала в таких случаях не принимать спазмолитики, чтобы облегчить болевые ощущения.

Также Гандельман отнес к требующим вмешательство врача ситуациям состояние, при котором пациенту не помогает таблетка болеутоляющего препарата. «Не нужно брать вторую таблетку или менять спазмолитик. Вы тоже должны пойти к врачу», — подчеркнул он.

Наконец, кардиолог посоветовал обращать внимание на наличие крови в моче — при ее появлении нужно немедленно обратиться к специалисту.

Ранее Малышева посоветовала россиянам, мучающимся запорами, включить в рацион один десерт. По ее словам, слабительным свойством обладает яблоко в карамели.

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