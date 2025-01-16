Россияне получили возможность переводить деньги по СБП в девять государств

«Известия»: Переводы по СБП стали возможны в Лаос, Молдавию и другие страны

Ряд российских банков предоставил россиянам возможность переводить деньги по Системе быстрых платежей (СБП) в общей сложности в девять государств. Это выяснили «Известия».

Такими странами оказались: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия, Абхазия, Армения, Молдавия и Лаос. В конце позапрошлого года речь шла только о пяти государствах. Кроме того, увеличилось и количество иностранных кредитных организаций, которые принимают деньги через СБП: если в сентябре 2023 года их насчитывалось 37, то сейчас около 50.

Как отметил генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов, процесс идет не так быстро, как мог бы, из-за того, что многие страны-партнеры остерегаются вторичных санкций.

В настоящее время трансграничными переводами в основном пользуются трудовые мигранты и россияне, перебравшиеся за рубеж.

Ранее сообщалось о 25-процентом росте среднего чека перевода через СБП. Он увеличился до 11 тысяч 666 рублей, хотя в конце осени 2023 года речь шла о 9 тысячах 306 рублях. Общее число переводов через эту систему за десять месяцев 2024 года выросло на 29 процентов.