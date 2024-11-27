Переводы через Систему быстрых платежей выросли и участились

Средняя сумма перевода через СБП превысила 11 тысяч рублей

С января по октябрь средний чек перевода через Систему быстрых платежей (СБП) вырос на 25 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщило издание «Прайм» со ссылкой на банк «Русский стандарт».

Кроме того, россияне стали чаще переводить средства с помощью этого инструмента. Средняя сумма перевода выросла за указанный период до 11 тысяч 666 рублей, хотя год назад речь шла о 9 тысячах 306 рублях. Общее число переводов через эту систему за десять месяцев выросло на 29 процентов.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2024 года российским банкам запретили взимать комиссию за переводы через СБП в пользу государства. Речь идет о налогах, штрафах и прочем. Кроме того, в эту категории отнесена оплата услуг детских садов, кружков и секций.

Есть прогноз, что в 2024 году доля оплаты через СБП, а также собственные pay-сервисы кредитных организаций составит 20 процентов от всего безналичного оборота.