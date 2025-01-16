Россияне поставили рекорд по визитам в одну карибскую страну

Министерство туризма Кубы: В 2024 году страну посетили более 185 тысяч россиян

Российские туристы поставили рекорд по визитам на Кубу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство туризма этой карибской страны.

Уточняется, что в 2024 году Остров свободы посетили более 185 тысяч отечественных путешественников. «Этот рост говорит не только о привлекательности Кубы как туристического направления, но и о теплоте нашего народа и богатстве нашей культуры», — подчеркнули в министерстве, поблагодарив туристов, которые приезжают насладиться местными пляжами, историей, культурой и традициями.

По оценкам кубинских властей, Россия занимает третье место по числу иностранных гостей после Канады и кубинцев, проживающих за рубежом.

Ранее российская путешественница описала поездку на Кубу фразой «логика загорает под пальмой». По ее словам, в этой стране по дорогам ездят возницы на телегах, запряженных лошадьми, но с айфонами, а физики работают таксистами.

