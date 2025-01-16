Россиянин описал пенсии в Индии фразой «надейся только на детей — государство не поможет»

Российский путешественник Алексей Кутовой описал пенсии в Индии фразой «надейся только на детей — государство не поможет». Об этом он рассказал в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что познакомился с индийцем во Вьетнаме и начал расспрашивать его о жизни в этой азиатской стране. «Его реакция на мой вопрос о пенсиях была одновременно забавной и интригующей, — заявил россиянин. — <…> Он усмехнулся и махнул рукой».

По словам жителя Индии, дела с пенсиями в стране обстоят хуже, чем можно подумать. Он объяснил, что минимальная пенсия там составляет всего 1 тысяча рупий в месяц (1,1 тысячи рублей). Эти деньги получают те, кто трудился в низкооплачиваемых или неформальных секторах и соответствуют критериям государственной программы. Однако таких людей мало.

Максимальная пенсия в стране составляет примерно 40 тысяч рупий в месяц (около 44 тысяч рублей). Она доступна высокопоставленным госслужащим. Но таких привилегированных — единицы, остальные же, если не смогли скопить достаточно денег, буквально выживают.

«Социальная пенсия для пожилых, живущих за чертой бедности, еще скромнее — всего 300–500 рупий (330–550 рублей), — продолжил индиец. — Как тебе такие цифры? Сейчас я пью смузи за эти деньги».

Ранее другая тревел-блогерша назвала подходящие для жизни на российскую пенсию жаркие страны. Девушка подчеркнула, что, согласно статистике, доход пары пенсионеров из Москвы составляет около 85 тысяч рублей, а из регионов — 60 тысяч рублей, включая сдачу квартиры в аренду. С такими деньгами можно комфортно жить во Вьетнаме, предположила она.

