Тревел-блогерша назвала подходящие для жизни на российскую пенсию жаркие страны. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что, согласно статистике, доход пары пенсионеров из Москвы составляет около 85 тысяч рублей, а из регионов — 60 тысяч рублей, включая сдачу квартиры в аренду. С такими деньгами можно комфортно жить во Вьетнаме, предположила она.

Также блогерша допустила, что пенсионеры могут успешно переехать в Таиланд, на Филиппины, в Индонезию, на Шри-Ланку, в Узбекистан, Доменикану и Турцию.

Ранее другая российская туристка побывала на итальянском острове Сицилия и описала местную еду фразой «это просто отвратительно». По ее словам, в основном там все едят только хлеб.