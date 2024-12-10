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03:35, 10 декабря 2024Путешествия

Тревел-блогерша назвала подходящие для жизни на российскую пенсию жаркие страны

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kham / Reuters

Тревел-блогерша назвала подходящие для жизни на российскую пенсию жаркие страны. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что, согласно статистике, доход пары пенсионеров из Москвы составляет около 85 тысяч рублей, а из регионов — 60 тысяч рублей, включая сдачу квартиры в аренду. С такими деньгами можно комфортно жить во Вьетнаме, предположила она.

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Также блогерша допустила, что пенсионеры могут успешно переехать в Таиланд, на Филиппины, в Индонезию, на Шри-Ланку, в Узбекистан, Доменикану и Турцию.

Ранее другая российская туристка побывала на итальянском острове Сицилия и описала местную еду фразой «это просто отвратительно». По ее словам, в основном там все едят только хлеб.

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