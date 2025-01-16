Россиянина осудили за совершенную двойную расправу над женщинами в 90-х

В Нижнем Тагиле осудили мужчину за двойное убийство, совершенное в 90-х

В Нижнем Тагиле осудили мужчину за совершенную двойную расправу над женщинами в 1990-х. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление») УК РФ.

По данным следствия, вечером 22 ноября 1997 года подсудимый пришел домой к знакомой женщине 1950 года рождения. Там у них произошел конфликт, в ходе которого он расправился с ней с помощью ножа. В это время в квартире была еще одна женщина 1951 года рождения, которая стала свидетельницей преступления. Чтобы скрыть первое преступление, нападавший расправился и с ней. После этого мужчина скрылся.

В тот момент установить преступника не удалось. В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи повторно изучили материалы дела и установили подозреваемого. Были проведены допросы свидетелей, проверка показаний обвиняемого на месте и очные ставки. Проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что подсудимый является вменяемым.

Как «Ленте.ру» рассказал начальник пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых, в ходе общения с ним сыщиками уголовного розыска была получена явка с повинной. После этого проведено психофизиологическое исследование с применением полиграфа, которое показало, что он причастен к двойной расправе и полностью знаком с его деталями.

Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за совершенную 22 года назад серию расправ над девушками.

