Российская стюардесса раскрыла плюсы работы в авиации. Своим мнением она поделилась на странице @sanie.s.m в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, этой работе стоит посвятить минимум три года жизни, поскольку за это время можно будет увидеть все континенты. При этом не придется беспокоиться о визах и билетах — за это отвечает авиакомпания. Кроме того, можно будет улучшить свои знания иностранных языков благодаря ежедневной практике.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России назвала одно запретное действие на борту самолета — речь идет о нанесении тканевых масок. По словам автора ролика, на высоте, где влажность на нуле, маска может вместо подпитки вытянуть влагу, сделав кожу еще суше. А входящие в нее компоненты могут и вовсе вызвать раздражение.