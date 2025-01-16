Российские волонтеры получили ранения при атаке ВСУ в Запорожской области

Балицкий: Российские волонтеры ранены при атаке ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены волонтеры из Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, волонтеры везли гуманитарную помощь детям. «Только что переговорил с Министерством здравоохранения, парни находятся в стабильно тяжелом состоянии, у них множественные осколочные ранения, в том числе головы и грудной клетки», — сообщил он.

Ранее в Белгородской области в результате воздушной атаки ВСУ пострадал мужчина. Россиянина с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, добавил тогда Гладков.