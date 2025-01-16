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22:38, 16 января 2025Бывший СССР

Российские волонтеры получили ранения при атаке ВСУ в Запорожской области

Балицкий: Российские волонтеры ранены при атаке ВСУ в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

В Запорожской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены волонтеры из Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, волонтеры везли гуманитарную помощь детям. «Только что переговорил с Министерством здравоохранения, парни находятся в стабильно тяжелом состоянии, у них множественные осколочные ранения, в том числе головы и грудной клетки», — сообщил он.

Ранее в Белгородской области в результате воздушной атаки ВСУ пострадал мужчина. Россиянина с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, добавил тогда Гладков.

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