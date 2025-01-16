Российские войска уничтожили мост снабжения ВСУ

МО: Российские войска ударами ФАБ-500 уничтожили мост снабжения ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России ударами трех авиабомб ФАБ-500 уничтожили мост снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Уточняется, что уничтоженный мост находился у Константинополя западнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). По нему украинским войскам подвозили боеприпасы и личный состав для ротаций.

Ранее подразделения ВСУ вошли в село Котлино южнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Через населенный пункт проходят дороги, соединяющие Красноармейск с Днепропетровской областью.