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20:23, 16 января 2025Россия

Российские войска уничтожили мост снабжения ВСУ

МО: Российские войска ударами ФАБ-500 уничтожили мост снабжения ВСУ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Вооруженные силы (ВС) России ударами трех авиабомб ФАБ-500 уничтожили мост снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Уточняется, что уничтоженный мост находился у Константинополя западнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). По нему украинским войскам подвозили боеприпасы и личный состав для ротаций.

Ранее подразделения ВСУ вошли в село Котлино южнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Через населенный пункт проходят дороги, соединяющие Красноармейск с Днепропетровской областью.

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