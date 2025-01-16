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19:43, 16 января 2025Бывший СССР

ВС России зашли в село Котлино

Рогов: ВС России вошли в Котлино южнее Красноармейска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) вошли в село Котлино южнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска продвинулись в районе села Котлино и вошли в него, где удерживают первую линию построек и жилых домов, а также улицу», — рассказал Рогов.

По его словам, в населенном пункте идут бои, а через само Котлино проходят дороги, соединяющие Красноармейск с Днепропетровской областью.

Ранее Рогов заявил, что российские военные продвинулись западнее и южнее Курахово в Донецкой народной республике. Он уточнил, что ВС России взяли под контроль более шести квадратных километров в районе Андреевки, которая находится на западе от Курахово.

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