Рогов: Российские военные продвинулись западнее и южнее Курахово в ДНР

Российские военные продвинулись западнее и южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что ВС России взяли под контроль более шести квадратных километров в районе Андреевки, которая находится на западе от Курахово. Помимо этого, около семи квадратных километров были взяты под контроль у села Янтарное, добавил Рогов.

Ранее украинский аналитический проект DeepState признал, что силы РФ взяли под свой контроль 11 населенных пунктов на территории Донбасса. В частности, украинские войска были выбиты из Курахово, Янтарного, Лозовой и Ивановки. Помимо этого, ВС России продвинулись в Часовом Яре.