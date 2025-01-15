На Украине заявили о взятии российскими войсками 11 населенных пунктов за 10 дней

DeepState: Российские войска взяли в Донбассе 11 населенных пунктов за 10 дней

В соответствии с данными украинского аналитического проекта DeepState, за десять дней российские войска взяли под свой контроль 11 населенных пунктов на территории Донбасса. На это обратил внимание Telegram-канал «Политика Страны».

По сводкам проекта, российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из населенных пунктов Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Отмечается, что подразделения армии России также продвинулись в Часовом Яре, где им удалось установить контроль над районом Новый, а также продвинуться в Октябрьском районе и центре города. Кроме того, российские военные наступают на юге от Курахово и севернее Новоелизаветовки.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Дзержинск (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в настоящий момент ведется зачистка города.