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12:37, 15 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о взятии российскими войсками 11 населенных пунктов за 10 дней

DeepState: Российские войска взяли в Донбассе 11 населенных пунктов за 10 дней
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В соответствии с данными украинского аналитического проекта DeepState, за десять дней российские войска взяли под свой контроль 11 населенных пунктов на территории Донбасса. На это обратил внимание Telegram-канал «Политика Страны».

По сводкам проекта, российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из населенных пунктов Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Отмечается, что подразделения армии России также продвинулись в Часовом Яре, где им удалось установить контроль над районом Новый, а также продвинуться в Октябрьском районе и центре города. Кроме того, российские военные наступают на юге от Курахово и севернее Новоелизаветовки.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Дзержинск (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в настоящий момент ведется зачистка города.

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