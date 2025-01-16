Российских школьников научили выживать в зоне СВО

Учеников девятого класса школы на Сахалине научили выживать в зоне СВО

Учеников девятого класса школы номер 1 города Холмска на Сахалине научили выживать в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на странице учебного заведения во «ВКонтакте».

Как сообщили в школе, урок для школьников провел участник СВО Николай Трубников, параллельно ведущий курс по основам безопасности и защиты родины, который поделился с детьми примерами из личного опыта.

«Уверены, что реализация курса "Военное дело" станет важным направлением в патриотическом воспитании подрастающего поколения», — заявили в школе.

Ранее сообщалось, что россиянка отправилась в зону СВО с младенцем, которому для этого сшили военную форму подходящего размера. У ребенка уже есть шеврон «Солдат удачи».