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09:34, 28 декабря 2024Россия

Россиянка отправилась в зону СВО с младенцем

КП: волонтер с Урала отправилась в зону СВО с младенцем
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Волонтер с Урала отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с младенцем, чтобы отвезти российским бойцам гуманитарную помощь. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как пишет издание, волонтер является женой участника СВО и матерью четверых детей. Муж россиянки уехал на фронт в 2023 году, когда она была беременна. А когда их младшему сыну исполнилось три месяца, она впервые отправилась на передовую с ребенком, чтобы познакомить его с отцом.

С тех пор она несколько раз ездила с ребенком на фронт. Вместе с сыном россиянка помогает развозить посылки для военных на передовой.

Мальчику сшили мини-форму, а боец с позывным Джамбо подарил ему шеврон «Солдат удачи». Сейчас сыну уже год. «Родные не поддерживают, ругаются и всегда выступают против поездки, переживают», — рассказала россиянка.

Ранее мать шестерых детей ушла на СВО, чтобы служить вместе с мужем. С ее слов, ей приснился сон, в котором свекровь сказала ей быть рядом с супругом. После этого она приняла решение отправиться на передовую.

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