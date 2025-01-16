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20:44, 16 января 2025Путешествия

Российский тревел-блогер назвал две худшие страны для путешествий

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российский тревел-блогер назвал Южную Корею и Кубу двумя худшими странами для переезда и путешествий. Своим мнением он поделился на странице @denis.anisimkov в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, Южная Корея очень переоценена, поскольку там очень скучно, цены завышены, а еда — на любителя. Кроме того, местные жители не очень хорошо относятся к иностранцам.

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Куба же, по его мнению, и вовсе застряла в 80-х. «Из плюсов только красивая архитектура в Гаване и пляжи с довольно чистой водой в Варадеро», — пояснил он. При этом там процветает воровство, а вокруг царит разруха.

Ранее российская блогерша раскрыла туристам простой способ избежать ограбления во время путешествия по Европе. По словам автора ролика, сидя в кафе, нужно просунуть ногу в лямку рюкзака или сумки.

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