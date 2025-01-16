Российской стройотрасли предрекли ряд банкротств

В России предрекли ряд банкротств в строительной отрасли в 2025 году

В 2025 году может случиться ряд банкротств девелоперов. Такое будущее российской строительной отрасли предрек руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг, пишет РИА Новости.

По словам специалистов, сейчас на рынке есть несколько застройщиков, которые из-за непродуманной финансовой политики находятся в более уязвимом положении, чем отрасль в целом. «У таких застройщиков мы можем действительно увидеть ряд банкротств в 2025 году, но к никакой опасности с точки зрения достройки проектов, с нашей точки зрения, это не приведет», — заверил Гольдберг и добавил, что такие проекты передадут другим девелоперам.

Глава аналитического центра допускает, что статистические продажи жилья в 2025-м окажутся невысокими по сравнению с ажиотажными 2023 и 2024 годами, но проблем из-за этого не возникнет. Трудности могут появиться в 2026-2027 годах, если не будут приняты дополнительные меры поддержки и ключевая ставка сохранится на уровне 20 процентов.

Ранее Гольдберг отметил, что объем продаж новостроек в России в 2024 году упал на 22 процента по сравнению с 2023-м. Договоры долевого участия в строительстве заключили на 26,7 миллиона квадратных метров жилья, тогда как годом ранее были оформлены документы на рекордные 34,2 миллиона квадратных метров.

