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10:58, 16 января 2025Экономика

Россияне отвернулись от новостроек

Эксперт Гольдберг: Объем продаж новостроек в России за год упал на 22 процента
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Объем продаж новостроек в России по договорам долевого строительства (ДДУ) в 2024 году упал на 22 процента относительно 2023-го — до 26,7 миллиона квадратных метров. Об этом рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в разговоре с РИА Новости.

По словам эксперта, показатель объема продаж жилья на первичном рынке по ДДУ в 2023 году — 34,2 миллиона квадратных метров — был рекордным. Между тем результат, достигнутый за 2022 год, был скромнее прошлогоднего и составил 22,6 миллиона «квадратов».

Снижение продаж в прошедшем году руководитель аналитического центра ДОМ.РФ связал с отменой в июле программы массовой льготной ипотеки. После нее ежемесячный объем реализации жилья установился на уровне приблизительно двух миллионов квадратных метров — это на 18 процентов ниже среднего уровня первого полугодия. Гольдберг отметил, что остаток года спрос на новостройки поддерживали адресные льготные программы и рассрочки, которые использовали застройщики. «В условиях охлаждения спроса распроданность строящихся домов с близкими сроками ввода остается выше нормы. В проектах с плановым вводом в 2025 году реализовано 50 процентов площадей при норме 48 процентов с учетом текущего уровня стройготовности», — поделился информацией он.

Днем ранее риелтор Константин Апрелев заявил, что в этом году в России подешевеют квартиры в старых панельных домах и новостройки на стадии котлована.

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