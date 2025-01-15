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22:10, 15 января 2025Экономика

Предсказано будущее цен на жилье в России

Риелтор Апрелев: В РФ подешевеют новостройки на стадии котлована
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2025 году в России подешевеют квартиры в старых панельных домах и новостройки на стадии котлована. Будущее рынка недвижимости в предстоящем году предсказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с KP.RU.

«В 2025 году многое будет зависеть от того, что дальше станет происходить со ставкой ЦБ. Заседание в феврале, возможно, окажется в этом плане решающим. Если тренд не поменяется — то есть ключевая ставка не начнет снижаться или снова вырастет, — можно ожидать дальнейшего снижения спроса и более повсеместного и существенного падения цен на жилье, поскольку ипотека при этом будет оставаться для большинства недоступной», — спрогнозировал эксперт.

Между тем он отметил, что в городах, где власти решат распространить льготную ипотеку на готовые квартиры, удешевления жилья ждать не стоит. Однако, полагает Апрелев, в Москве и других крупнейших городах страны в нынешнем году стоимость некоторого жилья будет снижаться.

В первую очередь речь идет о морально устаревших объектах в отдалении от метро или с плохой транспортной доступностью, расположенных в хрущевских пятиэтажках и «старых панелях» — девятиэтажных и 12-этажных домах. Кроме того, существенное снижение стоимости коснется новостроек с дальним сроком ввода в эксплуатацию, через два-четыре года, находящихся не в самых удобных районах. Наоборот, расти цены на жилье будут на высокобюджетные объекты в элитных локациях в силу дефицита предложения. В качестве примера таких районов риелтор привел Арбат и Хамовники, где «квадрат» даже на вторичном рынке продается более чем за миллион рублей.

Накануне Константин Апрелев заявил, что как минимум до ближайшей весны стоимость аренды квартир в РФ будет стабилизироваться.

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