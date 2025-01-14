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20:47, 14 января 2025Экономика

Предсказано будущее цен на аренду жилья в России

Риелтор Апрелев: в первом полугодии цены на аренду жилья будут стабилизироваться
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В первом полугодии 2025-го стоимость аренды квартир в России будет стабилизироваться, этот процесс ожидается минимум на период до весны, после чего ее вновь будут формировать инфляция и ключевая ставка. Будущее цен на съемное жилье предсказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с НСН.

Размер арендных ставок активно рос преимущественно с августа по ноябрь 2024 года, однако в декабре они стали отыгрываться обратно. Риелтор объяснил это тем, что сезонный спрос утих и остался лишь тот, который является следствием недоступной ипотеки.

До весны, отметил он, тренд на стабилизацию арендного рынка сохранится, а далее будет колебаться с учетом уровня инфляции и изменения ключевой ставки. «Все будет зависеть от ключевой ставки: если она пойдет вверх, спрос еще больше возрастет, цены пойдут вверх. Если же ключевая ставка начнет снижаться, то произойдет стабилизация, тогда цены расти до лета не будут», — подытожил Апрелев.

Накануне стало известно, что по итогам прошлого года арендные «однушки» в РФ прибавили в цене почти на треть.

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