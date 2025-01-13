В России внушительно подорожала аренда квартир

Эксперт Луценко: Аренда однокомнатных квартир в России подорожала почти на треть

В России резко подорожала аренда жилья — по итогам 2024 года съемные однокомнатные квартиры выросли в цене почти на треть (на 31,4 процента). Такие данные приводит генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, пишет ТАСС.

Арендные ставки на двухкомнатные квартиры, по данным эксперта, выросли на 25,8 процента за год, а на трехкомнатные — на 27,6 процента. «Аренда квартир всех типов подорожала в 2024 году внушительнее, чем в 2023 году, когда "однушки" выросли на 22,2 процента, "двушки" — на 19,9 процента, трешки — на 15,6 процента», — отметил Луценко.

Столь заметное подорожание съемных квартир специалист объясняет ростом цен на все товары на рынке. По его словам, именно это сподвигло арендодателей к пересмотру условий, а арендаторы на них согласились на фоне роста своих зарплат.

Ранее россиянам дали советы по выбору съемной квартиры. Прежде всего эксперты рекомендуют проверить, не находится ли объект в продаже и есть ли внутри вся необходимая мебель и техника. Также стоит заранее обсудить с владельцем жилья все правила проживания и указать, как часто собственник может поднимать арендную ставку.