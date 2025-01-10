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16:51, 10 января 2025Экономика

Россиянам дали советы по выбору съемной квартиры

Риелтор Дягилева: проверьте слив воды, если снимаете квартиру на первом этаже
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Выбор съемной квартиры — ответственный шаг. На что обратить внимание при осмотре жилплощади, «Газете.Ru» объяснила частный риелтор Анна Дягилева.

Прежде всего эксперт советует проверить через онлайн-площадки, не находится ли предлагаемая квартира в продаже — чаще всего арендные ставки на такие объекты ниже на 30-50 процентов, чем на рынке. С таким собственником снимать квартиру надолго будет рискованно. К тому же хозяин будет нервировать арендаторов частыми визитами потенциальных покупателей.

Если начало арендного срока зависит от вас, то Дягилева советует выбирать время с декабря по февраль либо с середины мая до середины июля. Как показывает статистика, в этот период спрос на аренду меньше, а, значит, и собственники охотнее пойдут на торг. Кроме того, в это время больше шансов зафиксировать размер платы, добавляет агент.

Дягилева также обращает внимание, что в договоре об аренде должен быть прописан минимальный период проживания для возврата страхового депозита. Как правило, он равнозначен месячной плате за жилье и может быть потерян, если вы решите съехать ранее запланированного срока.

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Осматривая квартиру, проверьте, есть ли в ней вся необходимая техника и мебель, в обратном случае следует сразу договориться о будущих тратах — еще до подписания бумаг. Договоренность лучше также зафиксировать письменно. Аналогично дело обстоит и в отношении ремонта. Обычно в договоре предусмотрено, что без согласия хозяина проводить ремонт в квартире запрещено. Соответственно, любые пожелания лучше сразу обсудить с арендодателем. В договоре также разумно указать, как часто хозяин может поднимать ставку на аренду — к примеру, не чаще чем раз в год и не более чем на 5-10 процентов. Важно прописать в бумагах, на ком лежит оплата «коммуналки». Чаще всего собственник оплачивает коммунальные услуги, а квартиросъемщик — электроэнергию, водоснабжение и интернет. Дополнительные услуги, например охрану, нужно обсуждать с владельцем отдельно.

Заблаговременно необходимо обговорить, можно ли заселяться с питомцами. В случае если наниматель сделал это без разрешения, хозяин вправе выселить его без возврата страхового депозита. Также без ведома собственника нельзя подселять к себе других жильцов — количество проживающих указывается при заключении договора. Кроме того, Дягилева рекомендует обратить внимание на образ жизни будущих соседей. Больше шансов застать реальную картину с шумоизоляцией, если осмотр будет проводиться вечером, когда жильцы возвращаются с работы.

Если квартира располагается на первом этаже, риелтор советует проверить, как работает водопровод — краны на кухне и в ванной, слив в туалете. Это позволит понять, имеются ли в трубах засоры. Также квартиры на первых этажах чреваты появлением тараканов. Перед заключением договора не мешает взглянуть, соседствует ли квартира с местом хранения пищевых продуктов.

Ранее россияне рассказали, без каких удобств они отказываются покупать жилье. Так, по мнению большинства опрошенных, в квартире обязательно должна быть гардеробная и встроенная кладовка.

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