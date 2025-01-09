Россияне назвали необходимые планировочные решения в квартире

«Самолет»: большинство россиян выбирает квартиры с предусмотренными гардеробными

В наступившем 2025 году большинство россиян планируют покупать квартиры с предусмотренными гардеробными. Каким планировочным решениям отдают предпочтение граждане, выяснил застройщик «Самолет». Результаты исследования приводят «Известия».

Гардеробные считают необходимым удобством 23 процента респондентов. Для 15 процентов опрошенных таким непременным условием покупки является встроенная кладовка, для 13 процентов — дополнительные розетки на балконе. Второй санузел обязателен для 12 процентов информантов, мастер-спальня — для 9 процентов. Без ниши под стиральную машину квартиру отказываются приобрести 8 процентов участников опроса.

Чаще всего сделка оформляется с ипотекой — с использованием заемных средств приобрести объект планирует 64 процента россиян. Другие варианты покупки значительно отстают по популярности — наличных на новую квартиру хватает лишь у каждого пятого (20 процентов опрошенных), а оформить рассрочку готов каждый шестой (16 процентов). Наибольшему числу потенциальных покупателей (46 процентов) от 26 до 35 лет, 33 процента россиян, заявивших о планах купить жилье, принадлежат к возрастной группе от 36 до 45 лет. Молодежь составляет лишь 4 процента информантов. Помимо возраста, аналитики изучили семейное положение будущих покупателей — большинство из них состоит в браке и имеет как минимум одного ребенка.

Ранее россиянам объяснили, какие ремонтные работы не требуют согласования с соседями. Так, к примеру, без ведома других жильцов в подъезде можно установить видеодомофон, камеру и дверной звонок. Правда, камера не должна быть направлена на другие квартиры — это нарушает приватность соседей.