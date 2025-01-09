Названы не требующие согласия соседей работы в подъезде

Эксперт Бондарь: поставить видеокамеру или домофон можно без согласия соседей

Без ведома соседей в подъезде можно установить видеокамеру или домофон. Действия в общедомовом пространстве, не требующие согласия других собственников квартир, назвал россиянам общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет News.ru.

В случае с видеокамерой есть несколько нюансов. Устройство можно расположить в месте общего пользования (например, на лестничной площадке), но оно не должно быть направлено на двери соседских квартир, пояснил специалист.

«Такая установка считается законной, поскольку не нарушает приватности окружающих. Аналогично, установка видеодомофона или дверного звонка — это личное дело владельца квартиры, не касающееся общедомового имущества», — уточнил Бондарь.

Перед продажей комнаты в коммунальной квартире тоже не придется спрашивать разрешения у жителей подъезда. Согласия не требует и ведение бизнеса на своей жилплощади, если он не нарушает личное пространство соседей.

«Еще один миф — перемещение мебели или установка цветов. Если цветы не мешают проходу и не нарушают пожарную безопасность, для их размещения достаточно собственной инициативы. Лестничные площадки и другие зоны общего пользования принадлежат всем жильцам, но это не значит, что любые изменения требуют согласия большинства», — заключил эксперт.

Ранее россиянам назвали необязательные коммунальные платежи. К таким Бондарь отнес оплату радиоточки, общедомовой антенны и диспетчеризации.