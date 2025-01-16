Российскую учительницу уволили после обвинений в избиении первоклассников

В Петербурге учительницу уволили после обвинений в избиении первоклассников

В Санкт-Петербурге учительницу уволили после обвинений в избиении первоклассников. Об этом пишет 78.ru.

Российского педагога обвинили в том, что она на продленке якобы ударила головой об парту первоклашку на глазах у матери одного из учеников. Сообщалось, что позднее в травмпункт с ушибами обратились минимум две девочки.

Педагог рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, когда весь класс начал выполнять дополнительное задание, две девочки отказывались нормально работать и мешали остальным. Она якобы делала им замечания, но те ее игнорировали.

Со слов россиянки, она «наклонила голову ребенка к тетради рукой», чтобы «помочь ученице увидеть свои ошибки и привлечь внимание к выполнению задания». Она утверждает, что использовала «физический контакт без применения силы, без злобы и агрессии», и никто из девочек не жаловался на плохое самочувствие.

Ранее в Кировской области учитель оттаскал за уши учеников и был временно отстранен от работы.