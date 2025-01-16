В российском городе жильцы ветхого дома посетовали на обвал потолка и трещины в стенах

В Самаре в аварийном доме не выдержали потолки на нескольких этажах

Жильцы одного из аварийных домов в Самаре боятся не дожить до его расселения. Здание рушится на глазах, передает агентство СОВА.

В обветшалом состоянии находится дом в Торговом переулке. В квартирах стоит холод из-за сквозных трещин в стенах, из-за протечек в помещениях образовалась плесень. В здании расплодились тараканы. Перекрытия превратились в труху — потолки в доме уже не выдерживают и рушатся. В частности, обвалились потолки на втором и третьих этажах. Под обломками едва не оказались собственники — одно из обрушений произошло в душевой.

Аварийный статус освобождает власти от проведения капремонта. Жильцам остается надеяться только на расселение, однако его сроки до сих пор неизвестны.

Ранее сообщалось о падении потолка в аварийном доме в другом российском городе, Рязани. Расселение запланировано только на 2031 год, но собственники опасаются, что к тому времени постройка превратится в руины.