Серия взрывов произошла в российском городе

Shot: Серия взрывов произошла в Котовске, сработала ПВО

Серия взрывов произошла в городе Котовск Тамбовской области, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам жителей российского города, начиная с 0:40 по местному времени (совпадает с московским) произошло от четырех до восьми взрывов. Такие же звуки были слышны в селе Кузьмино-Гать.

Официальной информации о произошедшем в данный момент нет.

Ранее сообщалось о налете украинских беспилотников на Тамбовскую область. По предварительным данным, все летели в сторону порохового завода недалеко от села Кузьмино-Гать. Предполагалось, что беспилотники могли быть запущены из Харькова.